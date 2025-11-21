Модель призналась, действительно ли уже успела выйти замуж.

Участница "Холостяка-14" Диана Зотова, которую зрители обвинили в неискренности, раскрыла правду о своей "тайной свадьбе" и отношениях с бывшим, из-за которых она ушла из проекта.

Диана покинула шоу в 5-м выпуске после признания Тарасу Цымбалюку о чувствах к экс-бойфренду. Это вызвало большую волну критики и обвинений в сторону девушки относительно того, что она пришла на проект, находясь в отношениях и не была полностью искренней с "холостяком". Модель рассказала свою версию в интервью Gazeta.ua:

"Я решила принять участие в проекте, потому что отношения с бывшим завершились задолго до его начала. Конечно, два года серьезных отношений невозможно полностью забыть сразу, но это не значит, что после расставания надо закрываться дома и останавливать жизнь. На момент начала проекта я четко понимала, что наше примирение невозможно. Но, как оказалось, иногда даже один звонок от близкого человека может изменить все".

По словам девушки, бывший позвонил как раз тогда, когда она уезжала с проекта на зарубежные съемки. Диана восприняла это "как знак судьбы".

"Если бы он позвонил на несколько дней раньше или позже, я бы просто физически не смогла ответить, потому что во время участия в проекте у нас не было телефонов", - объяснила она.

Также Зотова отреагировала на слухи о тайной свадьбе. На днях поклонники заметили ее в свадебном платье возле ЗАГСа в Грузии. Однако, модель оправдалась, отметив, что это была всего-навсего "свадебная фотосессия".

"Относительно свадьбы могу сказать лишь одно: когда она состоится - вы точно это увидите. На моей свадьбе будет роскошное платье с фатой, у моего мужа - костюм, рядом будут мои родственники и родственники мужа, друзья, которые разделят с нами это счастье, и в моих соцсетях будет подтверждение. Как только будет свадьба - вы этого точно не пропустите, обещаю", - подчеркнула Диана.

