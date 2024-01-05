Общие потери России в войне против Украины выросли до 363 070 человек.

За прошедшие сутки, 4 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 790 российских военных.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро общие потери России выросли до 363 070 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 9 танков (всего 6011), 14 ББМ (11 142), 30 артсистем (8604), 2 РСЗО (949), 1 средство ПВО (631), 18 БПЛА тактического уровня (6771), 1 крылатую ракету (1786), 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11463) и 9 единиц спецтехники (1313).

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В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (329) и вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 4 января, на фронте между ВСУ и российскими захватчиками произошло 59 боевых столкновений

Силы обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум пунктах управления противника.

В 2024 году главным направлением военных усилий Украины, вероятно, станет Крым, тогда как линия фронта на материке почти не изменится, пишет The Economist.

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