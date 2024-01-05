На боевом дежурстве сейчас два фрегата, снаряжение которых может достигать 16 "калибров".

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что Россия готовит очередной ракетный удар по Украине.

Она отметила, что вчера россияне вывели фрегат "Адмирал Макаров" на боевое дежурство в Черном море, а позже ночью к нему присоединился фрегат "Адмирал Эссен".

"То есть два фрегата, снаряжение которых может достигать 16 "калибров" находятся на боевом дежурстве. Это чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности с моря", - подчеркнула Гуменюк.

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Она напомнила, что "Калибры" это высокоточное оружие, которое может "достигать" всей территории Украины и поэтому надо быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги.

"То, что они начали выводить ракетоносители может свидетельствовать о подготовке следующего ракетного удара – будет он точечный или массированный даже не так принципиально, потому, что мы наблюдаем, что соответствующую активность ракетную враг пытается держать", - подчеркнула Гуменюк.

При этом добавила, что Россия "создает системное" напряжение для систем ПВО.

"И это свидетельствует о том, что они осведомлены, что она усилена и пытаются найти способы как ее обойти", - добавила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

По ее словам, малая задействованность "калибров" во время последних ракетных атак свидетельствует, что у оккупантов все же есть сложности с логистикой и инфраструктурой обеспечения загрузки и разгрузки, обслуживания всего, что связано с этим видом вооружения.

Ракетные обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, армия РФ не применяла ракетоносители в Крыму во время последних массированных атак.

Пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что проблемы с логистическим обеспечением Черноморского флота могут быть основной причиной того, почему оккупанты в последние массированные атаки по Украине не использовали свои морские ракетоносители из акватории оккупированного полуострова Крым.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что во время последнего массированного обстрела враг несколько изменил подход. Кроме Киева, ракеты также летели на другие украинские города, было рассредоточение.

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