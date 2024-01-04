Украинские защитники ликвидировали немало "глаз Мордора".

На Харьковщине за сутки уничтожены три "глаза Мордора" - так называют вражеский комплекс "Муром-М", благодаря чему уменьшились разведывательные возможности оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram Государственной пограничной службы. "Пограничники бригады гвардии наступления "Cтальная граница" вместе с побратимами из ВСУ на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили три комплекса "Муром-М" за сутки. Таким образом, возможности разведывательных функций врага ограничены", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты широко используют наблюдательные комплексы "Муром-М", которые регулярно уничтожают Силы обороны Украины. Чаще всего об очередном уничтожении таких комплексов видеонаблюдения сообщают Силы обороны юга.

"Муром-М" - это комплекс для дальнего визуального наблюдения, автономно выискивающий живую силу и технику.

Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что украинские защитники имеют значительное преимущество над оккупантами насчет количества и эффективности применения FPV-дронов на Горловском направлении. Он указал также на профессионализм наших пилотов.

Заместитель командира второго штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал о ситуации вокруг Бахмута, и насколько остро для украинских подразделений стоит проблема применения дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов.

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