Температура в столице повысится до +9°.

Перед выходными, 21 ноября, в Киеве станет заметно теплее, но задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +4°...+5°, а днем температура повысится до +8°...+9°. День будет пасмурный и мокрый - в столице пройдет дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться, 743-747 мм ртутного столба.

Погода 21 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Тернополе 21 ноября ночью будет +2°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах сегодняа будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°, дождь.

В Одессе 21 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +18, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°, дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +7°...+20°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°.

