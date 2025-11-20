Перед выходными, 21 ноября, в Киеве станет заметно теплее, но задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +4°...+5°, а днем температура повысится до +8°...+9°. День будет пасмурный и мокрый - в столице пройдет дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться, 743-747 мм ртутного столба.
Погода 21 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, дождь.
В Тернополе 21 ноября ночью будет +2°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°, дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Виннице завтра будет +3°...+11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черкассах сегодняа будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+13°, дождь.
В Одессе 21 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +18, дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +18°, дождь.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +7°...+20°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +14°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°.