Отключение Starlink отбросило россиян в темные века, это шанс для ВСУ, - The Telegraph

Аналитики утверждают, что этот шаг может дать украинским войскам преимущество в ближайшие недели и месяцы.

После отключения спутникового интернет-соединения Starlink для российских солдат на фронте почти 90 процентов российских подразделений потеряли связь. Российские военные блогеры сообщали, что из-за блокировки терминалов Starlink практически на всех фронтах командование войсками стало затруднительным, и "связь в хаосе".

Как пишет The Telegraph, Украина заключил с Илоном Маском и компанией SpaceX соглашение, согласно которому на территории страны могли продолжать работать только терминалы Starlink, зарегистрированные в Киеве. Также было введено ограничение скорости в 75 км/ч, что означает, что любые устройства, установленные на быстродвижущемся оружии, будут выведены из строя.

Шанс для ВСУ

Таким образом, контрабандные устройства, используемые российскими войсками, больше не будут функционировать. И аналитики утверждают, что этот шаг может дать украинским войскам преимущество в ближайшие недели и месяцы.

"В долгосрочной перспективе это временная неудача для России, поскольку у них есть альтернативные средства связи, такие как радиостанции и наземные сети, и они могут использовать альтернативы Starlink. Однако в настоящее время блокада создает значительные сбои: российским войскам приходится восстанавливать связь по радио, перезагружать сотовые сети и повторно развертывать Wi-Fi-мосты и оптоволоконные сети – все это гораздо более уязвимо и нестабильно. Это напрямую препятствует их боевой активности и операциям с беспилотниками", - сказал The Telegraph председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Серес Кузан.

Хотя неясно, приведут ли эти перебои к краху российских линий обороны, это может стать серьезной неудачей для российских захватчиков, отмечает издание.

Отбросить россиян на пару лет назад

Российский военный блогер, публикующий сообщения анонимно под псевдонимом "Военный информатор", предположил, что это может отбросить российские войска назад на "пару лет", поскольку они переходят на более старые технологии.

Как отмечает The Telegraph, на данный момент отключение Starlink повлияет на способность России использовать воздушные, наземные и морские беспилотники, которые зависят от спутниковой интернет-сети для связи со своими операторами.

"Наиболее насущной проблемой является то, что это затруднит эффективное использование БПЛА и нанесение ударов средней дальности. В краткосрочной перспективе это, безусловно, окажет полезное воздействие", – сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Сможет ли РФ адаптироваться

Однако он предсказал, что российские войска со временем "адаптируются", чтобы компенсировать некоторые непосредственные проблемы, вызванные отключением Starlink.

Россия обладает собственными возможностями спутниковой связи и разрабатывает независимую спутниковую интернет-систему на низкой околоземной орбите в качестве альтернативы американским устройствам.

Она также использовала альтернативные варианты для своих беспилотников дальнего действия иранской разработки, такие как сотовые модемы с SIM-картами украинских операторов, которые могут использоваться на оружии, ранее зависящем от Starlink.

И хотя отключение не обошлось без проблем для украинских подразделений на местах, Ли считает, что новые правила использования, согласованные между Киевом и компанией SpaceX могут обеспечить преимущество украинским вооруженным силам в долгосрочной перспективе:

"Это будет важным преимуществом, если Россия не сможет использовать это, а Украина сможет Первоначальный хаос, который это вызвало при использовании Россией, они найдут способ обойти. Но это будет менее эффективно, чем возможность использовать Starlink".

Отключение Starlink - новости

Ранее УНИАН сообщал, что начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса Нацгвардии "Азов" Максим Бакулин рассказал, что на Покровском направлении у российских оккупантов возникли проблемы с передачей информации из-за блокировки Starlink. Бакулин отметил, что враг продолжает пешие штурмы, но натиск изменился, а количество штурмов уменьшилось.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестов сказал, что россияне теперь будут наращивать WiFi-мосты и делать попытки использовать LTE в различных вариантах реализации. Также он считает, что будут попытки вернуться к спутниковому интернету через спутники "Ямал" и Экспресс.

