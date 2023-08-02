Фактическая цифра может быть выше, отмечает издание.

От 20 до 50 тысяч украинцев с начала вторжения России в феврале 2022 года потеряли одну или несколько конечностей. Такие цифры основаны на данных, полученных от медучреждений и правительства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую благотворительную организацию Houp Foundation и немецкого производителя протезов Ottobock.

"Фактическая цифра может быть выше, потому что для регистрации пациентов после прохождения процедуры требуется время... С началом контрнаступления Киева война может вступить в более жестокую фазу", - говорится в публикации.

В Houp Foundation отметили, что тяжелые ранения получили 200 тысяч украинцев, и в 10% случаев потребовалась ампутация конечностей. В начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные при артиллерийских и ракетных обстрелах. Сейчас же многие получают травмы, подрываясь на минах, установленных вдоль линии фронта.

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"Точную статистику потерь Киев держит в секрете, чтобы не деморализовать население. Но даже в качестве приблизительной оценки эта цифра проливает свет на ошеломляющие человеческие жертвы 17-месячного наступления России - цену, которая будет ощущаться десятилетиями", - пишет WSJ.

Отмечается, что до российского вторжения в прошлом году в Украине ежегодно проводилось несколько тысяч ампутаций, но, по словам украинских врачей специализированных клиник, ее система здравоохранения сейчас перегружена, и многие пациенты ждут новую конечность более года.

Потери России в Украине - что сообщалось

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 247 230 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 540 российских оккупантов.

Также сообщалось, что Кремль скрывает потери армии на войне в Украине. Российские правозащитники, которые выступают против военных действий, понимают, что реальные цифры колоссальных потерь в РФ узнают нескоро, разве что уже после завершения войны.

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