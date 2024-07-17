Украина может применять F-16 для ударов по оккупированным территориям, - Пентагон

Ситуация с ударами этими самолетами по России является более сложной.

Украинская армия сможет эксплуатировать самолеты F-16 в пределах своей суверенной территории, в частности для ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях. Ситуация с ударами этими самолетами по России является более сложной.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает "Голос Америки". По его словам, высокотехнологичная система F-16 требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке.

"Коалиция по усилению воздушных сил Украины в рамках формата "Рамштайн" очень упорно работает вместе с Данией и Нидерландами, а также с США над тем, чтобы не только обеспечить подготовку украинских пилотов, но и украинских техников, а также над вопросами технического обслуживания этих самолетов и над тем, как лучше эксплуатировать их в условиях опасности, с которой будут сталкиваться украинские пилоты", - пояснил генерал.

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Райдер подчеркнул, что именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории. США будут работать с международным сообществом, чтобы украинцы смогли обслуживать, содержать и эксплуатировать самолеты.

Генерал добавил, что США на очень регулярной основе сотрудничают с украинскими партнерами относительно их потребностей, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.

"И мы шаг за шагом работали с украинцами, чтобы понять их потребности и попытаться развить поддержку, необходимую для защиты суверенной украинской территории. Недавно мы санкционировали использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам", - отметил он.

При этом представитель Пентагона отметил, что политика США относительно ударов по объектам, расположенным на большом расстоянии на территории России, не изменилась. Ведь в Вашингтоне не хотят видеть "непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины". На уточняющий вопрос, о какой эскалации идет речь, если этого не произошло после разрешения США бить по границе РФ, Райдер ответил, что "в этом случае мы говорим о здравом смысле".

"Если вас обстреливают через границу, или если россияне формируют войска для осуществления атак, скажем, на Харьков. Я думаю, что есть смысл дать украинцам возможность стрелять в ответ. Но опять же, надо смотреть на второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации - если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние или могут иметь непредсказуемые последствия с точки зрения эскалации", - подчеркнул он.

Райдер добавил, что США тесно сотрудничают с Украиной и европейскими партнерами, чтобы предотвратить более широкую войну.

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", - добавил он.

F-16 для Украины

Бельгия задекларировала передачу Украине 30 самолетов F-16, однако графики поставок являются долговременными. Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, в Бельгии обещают, что 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, "что очевидно является неприемлемым для нас".

Несколькими днями ранее также сообщалось, что Норвегия решила передать Украине шесть самолетов F-16. Поставки должны начаться в этом году.

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