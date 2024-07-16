Греция хочет продать США старые истребители F-16 для дальнейшей их модернизации и передачи Украине.

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30. Страна хочет продать их Соединенным Штатам Америки, чтобы самолеты модернизировали и передали в Украину.

Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на источники в греческой армии. Отмечается, что Греция планирует модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale. Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

В одном из докладов говорилось, что Украина может рассчитывать на 60 списанных самолетов F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. Однако страна нуждается в около 150 истребителях, поэтому 32 самолета от Греции помогли бы заполнить этот пробел.

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По словам источников Al Jazeera, Греция предпочитает продать эти самолеты обратно США, где бы их модернизировали, после чего передали Киеву. Некоторые военные эксперты с осторожностью относятся к передаче десятков истребителей.

"К сожалению, из-за наших соседей мы обязаны иметь очень мощные вооруженные силы. Продажа 32 истребителей F-16 ... откроет большую дыру в военно-воздушных силах. ... Должен быть кворум из около 200 самолетов, чего не может быть с более современными и дорогими истребителями", – сказал инженер греческих ВВС на условиях анонимности.

F-16 для Украины

Бельгия задекларировала передачу Украине 30 самолетов F-16, однако графики поставок являются долговременными. Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, в Бельгии обещают, что 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, "что очевидно является неприемлемым для нас".

Несколькими днями ранее также сообщалось, что Норвегия решила передать Украине шесть самолетов F-16. Поставки должны начаться в этом году.

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