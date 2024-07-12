Эксперты отмечают, что полностью уничтожить хотя бы один аэродром - очень непростая задача.

Россия атакует украинские аэродромы до того, как в страну прибудут первые истребители F-16, и эксперты по воздушной войне рассказали Business Insider, что это потому, что она обеспокоена тем, чего Украина сможет достичь с появлением этих истребителей.

Майкл Кларк, эксперт по России и Украине и советник по национальной безопасности Великобритании, рассказал BI, что Россия "очень обеспокоена F-16 из-за их возможностей, в этом нет никаких сомнений".

Он также предупредил, что российские войска "будут атаковать каждую базу F-16, которую смогут найти".

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Раджан Менон, старший научный сотрудник Института исследований войны и мира Зальцмана Колумбийского университета, сказал, что Россия сосредоточена на передовых вооружениях, поступающих с Запада.

"Я думаю, они убеждены в том, что чем больше у Украины будет западного вооружения всех видов, тем более грозной станет ее армия", - сказал он.

Тем временем Тим Робинсон, специалист по военной авиации из Королевского авиационного общества Великобритании, заявил, что российские военные, вероятно, полагают, что F-16 "немного изменят баланс".

Он сказал, что как только они прибудут, российским самолетам, вероятно, придется быть более осторожными над территорией Украины. Это означает, что усилия по ограничению воздействия самолетов теперь представляют собой заманчивую перспективу для России.

При этом потенциальное влияние усилий России и то, удастся ли ей повредить или уничтожить еще больше авиабаз, неясно.

При этом Тим Робинсон заявляет, что уничтожение авиабаз – непростая задача.

"Очень, очень сложно полностью закрыть авиабазу", - сказал он, особенно учитывая, что ее можно отремонтировать.

По его словам, чтобы вывести ее из строя, вам придется наносить удары снова и снова, а это будет особенно сложно, если Украина будет использовать больше средств ПВО для защиты баз, где у нее есть свои F-16.

Тем не менее, уничтожение украинских F-16 вскоре после их прибытия (или невозможность их использования из-за уничтожения аэродромов) станет огромным практическим и символическим ударом для Украины.

Кларк сказал, что прошлые удары по авиабазам указывают на "некомпетентность" Украины, но добавил, что "лучшим плюсом" является то, что это был хороший урок - урок, который был получен еще до прибытия F-16.

Истребители F-16 для Украины - новости

Летом 2024 года в украинском небе будут сражаться истребители F-16. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, – будут привезены.

В то же время генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что варианты поставки и сроки появления F-16 в Украине зашифровываются, чтобы РФ не смогла знать какой-то конкретики.

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