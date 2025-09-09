Германия даст больше денег на производство дальнобойных дронов в Украине, - Писториус

В частности, с украинскими предприятиями будут заключаться контракты на общую сумму в 300 млн евро.

Германия профинансирует производство украинскими предприятиями нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов. К этой инициативе по развитию дальнобойных возможностей Украины могут присоединиться другие страны.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал во время открытия заседания Контактной по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Лондоне.

"Мы расширяем возможности Украины, чтобы ослабить военную машину России на ее внутренней территории, обеспечивая эффективную оборону. Германия действительно выступила с инициативой "глубоких ударов" и усиливает свою поддержку закупкам дальнобойных дронов у украинской промышленности", - сообщил Писториус.

В то же время, по его словам, частью этой инициативы является заключение ряда контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро.

"Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различного типа от украинского производителя", - подчеркнул министр обороны Германии.

Он добавил, что эти контракты являются "гибкими" и имеют потенциал к увеличению количества дронов.

Также Писториус отметил, что надо усиливать усилия по оказанию помощи Украине, и, в первую очередь, надо укреплять устойчивость Украины путем усиления противовоздушной обороны Украины.

"В дополнение к продолжению поставок систем вооружения и боеприпасов, Германия находится в процессе доставки двух целых систем Patriot в Украину. Первые пусковые установки уже были переданы Украине", - сообщил Писториус.

В этой связи, министр обороны Германии поблагодарил Норвегию за согласие покрыть половину расходов на эти две системы Patriot.

Финансирование производства оружия в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее между Украиной и Германией было подписано соглашение о производстве дальнобойных ракет. Речь шла о ракетах, способных бить в дальний тыл России по ее военным объектам.

На начальном этапе было известно, что Берлин собирается профинансировать производство около 500 дронов Ан-196 "Лютый". По оценке Писториуса, результаты за первые три месяца были "выдающимися".

