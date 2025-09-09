Германия даст больше денег на производство дальнобойных дронов в Украине, - Писториус

Германия профинансирует производство украинскими предприятиями нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов. К этой инициативе по развитию дальнобойных возможностей Украины могут присоединиться другие страны.
Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал во время открытия заседания Контактной по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Лондоне.
"Мы расширяем возможности Украины, чтобы ослабить военную машину России на ее внутренней территории, обеспечивая эффективную оборону. Германия действительно выступила с инициативой "глубоких ударов" и усиливает свою поддержку закупкам дальнобойных дронов у украинской промышленности", - сообщил Писториус.
В то же время, по его словам, частью этой инициативы является заключение ряда контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро.
"Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различного типа от украинского производителя", - подчеркнул министр обороны Германии.
Он добавил, что эти контракты являются "гибкими" и имеют потенциал к увеличению количества дронов.
Также Писториус отметил, что надо усиливать усилия по оказанию помощи Украине, и, в первую очередь, надо укреплять устойчивость Украины путем усиления противовоздушной обороны Украины.
"В дополнение к продолжению поставок систем вооружения и боеприпасов, Германия находится в процессе доставки двух целых систем Patriot в Украину. Первые пусковые установки уже были переданы Украине", - сообщил Писториус.
В этой связи, министр обороны Германии поблагодарил Норвегию за согласие покрыть половину расходов на эти две системы Patriot.
Финансирование производства оружия в Украине - что известно
Как сообщал УНИАН, ранее между Украиной и Германией было подписано соглашение о производстве дальнобойных ракет. Речь шла о ракетах, способных бить в дальний тыл России по ее военным объектам.
На начальном этапе было известно, что Берлин собирается профинансировать производство около 500 дронов Ан-196 "Лютый". По оценке Писториуса, результаты за первые три месяца были "выдающимися".