Первые ракеты, профинансированные Германией, ВСУ получат уже до конца июля.

В Украине подписано соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии, первые поставки для ВСУ ожидаются уже в конце этого месяца. Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

По его словам, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было подписано недавно, а сама программа была инициирована в конце мая.

Он заявил, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение ВСУ уже в конце июля, а впоследствии "речь будет идти о большом трехзначном числе".

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При этом Фройдинг добавил, что то значительно укрепит противовоздушную оборону Украины и её потенциал в ближайшие недели и месяцы.

"Нам нужны системы вооружения, способные проникать глубоко вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолёты", - подчеркнул он.

Фройдинг добавил, что Германия "тесно координирует действия с партнёрами" по вопросу поставки в Украину новых систем ПВО средней и большой дальности". Они также "в течение нескольких недель" ведут переговоры на всех уровнях о возможной поставке на Украину одной или двух систем Patriot, которые Германии придётся закупить у США.

Оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп планирует продавать оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине. По данным собеседников Axios, схема была предложена на недавнем саммите НАТО и обсуждалась с Украиной и европейскими союзниками.

Также ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества систем Patriot и ракет к ним для Украины, но окончательное решение еще не принято.

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