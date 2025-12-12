Сейчас производственные процессы там приостановлены.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского в Каспийском море. Там же была поражена другая платформа - им. Корчагина. Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Собеседник подчеркнул, что месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Видео дня

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "хлопок" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удар по нефтяной платформе на Каспии

Как сообщал УНИАН, на днях бойцы СБУ поразили дронами нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это было первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Было зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.

Вас также могут заинтересовать новости: