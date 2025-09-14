Удар нанесли Силы беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций.

Украинские дроны в ночь на 14 сентября атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киришский НПЗ входит в пятерку российских предприятий по объему производства высокооктановых бензинов и других видов топлива. По словам "Мадяра", там ежегодно перерабатывают около 20 млн тонн нефти.

В Силах беспилотных систем ВСУ добавили, что удар нанесли СБС совместно с подразделениями Сил специальных операций. Киришский НПЗ находится на расстоянии более 800 км от государственной границы Украины.

""Киришинефтеоргсинтез" является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Его мощность переработки превышает 20 млн тонн нефти в год, что делает это предприятие вторым по величине НПЗ в стране после Омского завода", - говорится в сообщении.

В Силах беспилотных систем ВСУ поделились, что это предприятие выпускает около 80 видов нефтепродуктов. Также этот НПЗ напрямую участвует в обеспечении нефтепродуктами российской армии. Эту информацию подтверждает и Генштаб ВСУ.

По предварительным данным, в результате удара на территории предприятия возник масштабный пожар. Результаты поражения уточняются.

Удар по Киришскому НПЗ - что известно

Напомним, что в ночь на 14 сентября был нанесен удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ. Предприятие было атаковано беспилотниками.

Власти Ленинградской области подтвердили эту атаку. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в районе города Кириши сбито три беспилотника.

На территории НПЗ произошел пожар. Дрозденко заявил, что причиной стало падение обломков БПЛА.

