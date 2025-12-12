ГУР подтвердило поражение самолета Ан-26 и двух РЛС оккупантов в Крыму

Транспортный самолет Ан-26 в момент удара готовился к вылету.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины сожгли дорогостоящие цели РФ - транспортный самолет Ан-26 и две радиолокационные станции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По словам разведчиков, 10-11 декабря на территории временно оккупированного Крыма "снова грохотало": когда захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26, его удалось поразить.

"Они уже даже запустили двигатели, однако осуществить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" - ударили филигранно в левый турбовинтовой", - рассказали в ГУР.

В результате авиарейда во временно оккупированный Крым "Призраки" ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы - РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" вражеским комплексам С-300/С-400.

Поражение АН-26 в Крыму: детали

Как писал УНИАН, 11 декабря россияне пожаловались на удар дроном по военно-транспортному самолету Ан-26 на аэродроме Кача вблизи Севастополя во временно оккупированном Крыму. Речь шла о погибших и раненых.

Добавим, что 12 декабря в Каспийском море Силам специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" удалось провести спецоперацию по поражению двух российских судов, которые транспортировали военную технику и вооружение. В частности, пораженные суда - "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа", которые Россия использует в военных целях. Эти суда находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ.

