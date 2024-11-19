Украина впервые ударила ATACMS по территории России, - СМИ

По данным источников украинских СМИ, объект был успешно поражен. Детонация продолжается до сих пор.

Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в Силах обороны, украинские войска ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области. Цель успешно поражена.

"Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен", - рассказал источник.

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Карачев находится вблизи российского Брянска и на расстоянии около 130 км от границы Украины. Сообщалось, что в ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по арсеналу Минобороны в Карачеве. По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

Разрешение на удары по РФ

Как сообщал УНИАН, Президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России. Сегодня это официально подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

На днях New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России.

Как отмечает The Guardian, Украина теперь будет иметь возможность наносить ракетные удары по целям в Курской области РФ, где контролирует более 1000 квадратных километров территории. Применение американских дальнобойных ракет ATACMS позволит уничтожать склады оружия, боеприпасов, линии снабжения и военные базы противника, что значительно усилит позиции украинских войск на передовой. Однако стоит помнить, что ATACMS не является "волшебной палочкой".

Как сегодня написал УНИАН, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не меняли свою политику по применению Украиной дальнобойного оружия американского производства для атак вглубь РФ.

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