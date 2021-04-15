По словам американского военного, армии Украины и ее союзников в регионе "сейчас в лучшей своей позиции".

Украина сейчас имеет достаточный военный потенциал, чтобы отразить открытое военное вторжение России.

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Как сообщает "Голос Америки", такое мнение высказал Генерал ВС США Тод Уолтерс, командующий американских войск в Европе. Военный ответил на вопросы сенаторов во время слушаний на тему военных расходов США на следующий год.

В частности, сенатор Ангус Кинг задал генералу вопрос относительно того, имеют ли украинцы достаточно оружия, подготовки и сил, чтобы остановить возможное военное вторжение РФ.

"Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в наилучшей своей позиции. И речь идет не только об их войсках, но и войсках их партнеров в регионе", - отметил генерал Уолтерс.

По словам генерала, если бы вторжение РФ началось уже на следующей неделе, Украина имела бы шансы его остановить. "Думаю, со временем, это точно", - подытожил он.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Дмитрий Захаров