'Терноватое - украинское': ВСУ зачистили от российских оккупантов поселок в Запорожье

Россияне публиковали видео о якобы захвате поселка, но украинские военные доказали, что это неправда.

Украинские защитники записали видео у стелы к поселку Терноватое Запорожской области, который удалось зачистить от россиян. Видео опубликовано в Telegram-канале руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

На видео один из украинских военных держит в руках флаг, а другой защитник говорит на камеру:

"Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Терноватом и делаем свое дело. Терноватое наше, украинское", - подчеркнул воин ВСУ.

Видео дня

Указывается, что поселок Силам обороны Украины удалось зачистить от российских захватчиков, некоторые оккупанты были взяты в плен. В видео украинский защитник призвал российских оккупантов сдаваться в плен.

В январе россияне распространили информацию о якобы захвате Терноватого. Известно, что, пользуясь погодными условиями, российская диверсионная группа скрытно проникла в поселок.

Враги развернули российский флаг, который, как можно увидеть на видео, был снят и лежит на земле. Украинские военные провели разведывательно-поисковые действия, обнаружили место, где спрятались российские оккупанты, и зачистили поселок.

Ситуация в Запорожской области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, Силы обороны Украины смогут удержать оборону вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на то, что российские оккупанты пытаются активизироваться в этом районе. Нарожный поделился, что погодные условия, в частности, длительные морозы до минус 10 градусов позволяют оккупантам передвигаться по льду вдоль русла бывшего Каховского водохранилища. В то же время эксперт отметил, что Силы обороны Украины готовились к такому сценарию, поэтому все участки фронта прикрыты минными полями и инженерными заграждениями. Нарожный надеется, что российским оккупантам не удастся прорвать эти рубежи.

Также мы писали, что глава Запорожской ОГА Иван Федоров поделился, что в течение суток 8 февраля в результате российских обстрелов Запорожского и Пологовского районов погиб один человек, еще восемь человек получили ранения. По словам Федорова, в общей сложности поступило 67 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры в области. Также армия РФ атаковала Днепровский район Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, пострадал 10-летний мальчик. Ребенок сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: