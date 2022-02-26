По мнению украинских военных, россияне боятся, что их уничтожат.

В Черниговской области на въезде в один из городов российские военные передумали идти в наступление и сливают топливо с техники.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают топливо из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Уныние оккупантов растет почасово!",- говорится в заявлении.

Ранее Вооруженные Силы Украины захватили несколько российских танков под Черниговом.