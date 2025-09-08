Для российской армии крайне важно иметь железнодорожное сообщение, говорит Евгений Дикий.

Купянск-Узловой остается значимой целью российских оккупантов на фронте. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Это чрезвычайно важный для россиян логистический узел. Если бы им удалось его отжать - а они над этим работают с момента, как отбили наше контрнаступление в 2023-м... Ведь если бы им это удалось, они бы получили совсем другие возможности железнодорожной логистики в прифронтовой зоне - на всей линии фронта Харьковщины-Луганщины", - пояснил Дикий.

Он отметил, что особенностью российской армии является то, что большинство ее логистики завязано именно на железнодорожном сообщении. И поэтому даже там, где железной дороги нет, россияне пытаются ее протянуть.

Видео дня

"Мы это видели на Приазовье, где они в очень рисковой близости от линии фронта, но все же протянули рельсы и пытаются что-то там возить. Хотя и платят за это очень дорого, потому что туда реально хорошо прилетает. Так же они хотели бы иметь возле линии фронта железную дорогу на Слобожанщине. Здесь ключевым является Купянск, и поэтому за него такая заруба", - добавил Дикий.

Ситуация в районе Купянска: что известно

Ранее аналитики DeepState отмечали, что видео с поднятием российского флага в городе Купянск - пропаганда Москвы. Эксперты объяснили, что россияне постоянно пытаются пройти в город малыми группами и закрепиться там для дальнейшего накопления сил. Они отмечают, что в течение сентября ситуация в районе Купянска будет сложной, поскольку враг вплотную подошел к городу.

Военный эксперт Андрей Крамаров ранее рассказывал, что оккупанты возвращают некоторые свои подразделения из Сумской области, в том числе и в район Купянска. Он отметил, что этот город может стать второй приоритетной задачей для Кремля после захвата Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: