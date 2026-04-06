РФ ударила по энергетике Киевщины: десятки тысяч людей без света

В ночь на 6 апреля противник нанес по Украине удар с помощью 141 ударного беспилотника.

В результате российской атаки город Славутич Киевской области временно остался без света – это около 21 тысячи человек. Об этом сообщил в Telegram глава областной государственной администрации Николай Калашник.

По его словам, утром 6 апреля враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу приступят к восстановлению, заверил чиновник.

Калашник отметил, что вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание.

"Есть вода, работают социальные учреждения – на генераторах. Связь и интернет остаются стабильными", – добавил он.

По данным Воздушных сил, в ночь на 6 апреля (с 18:00 5 апреля) противник атаковал Украину 141 ударным БПЛА Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Около 80 из них – "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 114 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях. В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается: в небе Украины еще находится несколько вражеских БПЛА.

Как сообщал УНИАН, ночью 6 апреля Россия атаковала Украину беспилотниками, в Одессе зафиксировано попадание в многоэтажку. В ГСЧС отметили, что, по предварительной информации, погибли 3 человека, среди которых ребенок. Среди 10 пострадавших тоже есть ребенок.

В Черниговской области после вражеских ударов по энергообъектам сотни и тысячи людей остались без света.

