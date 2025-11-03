'Рубикон' расширился: офицер ВСУ рассказал о войне с 'элитой' оккупантов

По словам военного, это подозрение угрожает и тылу, в частности может отрезать логистику Сил обороны.

На Новопавловском направлении действует элитное подразделение России "Рубикон". Оно представляет угрозу не только для военных на линии соприкосновения, но и для тыла.

Об этом в интервью Укринформу рассказал командир самоходного артиллерийского дивизиона 141 отдельной механизированной бригады Роман Жучок (позывной "Ковбой").

По его словам, на Новопавловском направлении ситуация тяжелая, но контролируемая. Противник пытается штурмовыми группами просачиваться в боевые порядки Сил обороны, накапливаться и проводить локальные штурмовые действия.

"Направление довольно непростое. Однако бригада вполне справляется. Не без труда, но справляется. Продвижения в полосе нашей бригады противник не имеет. Мы приложили много работы к этому. Держим крайние границы Донецкой области, чтобы противник не переходил на Днепропетровщину", - говорит Жучок.

"Ковбой" отметил, что именно на этом участке фронта работает вражеское спецподразделение БпЛА "Рубикон", который россияне называют "элитным". По словам Романа, впервые с этим подразделением на поле боя они встретились в мае 2025 года.

Отвечая на вопрос, в чем силен "Рубикон", офицер говорит:

"Он может наносить огневое поражение очень далеко от линии боевого соприкосновения. Фактически может ограничивать нашу логистику даже в тылу. Очень трудно обеспечить подвоз боеприпасов, ротацию на позициях, оснащение позиций, заезд, вооружение, когда работает "Рубикон". С его появлением во много раз все усложнилось, но мы частично научились с этим бороться. Главное - мощные, хорошие РЭБы. Особое внимание обращаем на обустройство огневых позиций, применение антидронових сеток, различных антиланцетных защит. Используем мобильно-огневые группы, потому что есть дроны на оптоволокне, на которые не влияет РЭБ. Но такие дроны не сильно маневренные, и их можно сбить из ружья".

Роман говорит, что антидронные сетки - это то, что реально работает. Все, что может остановить дрон или увеличить дистанцию взрыва от огневого средства, помогает увеличить живучесть личного состава и техники, добавил он.

В то же время артиллерия врага никуда не делась. Она так же активно работает, но теперь ей труднее.

Из перехватов известно, что подразделение "Рубикон" расширилось. Также увеличилась kill zone. Если раньше kill zone поражения дронов была до 3-5 километров от линии боевого соприкосновения, то теперь противник может наносить огневое поражение на очень дальних подходах, в некоторых вопросах это может увеличиваться до 20 км.

На фоне этого и тактика применения артиллерии частично меняется в том плане, что время на отработку огневой задачи очень ограничено.

"Иногда использовать артиллерийское средство фактически невозможно, потому что в районе огневых позиций могут летать два "суперкама", три "зала", 2-3 FPV, поэтому в течение 3-5 часов мы не можем применить наши артиллерийские средства, потому что понимаем: если начнем работать, то все. Вот, например, крайняя наша позиция недавно - туда прилетело 30 FPV. Это буквально за два часа. Представьте только, за два часа почти 30 FPV-дронов! Все надо максимально осторожно делать, очень хорошо маскироваться. Когда ты работаешь и дрон подлетает, то все - это уже беда. Дрон реально увидит, что работа ведется, и позиция будет сожжена. Можно спастись, если будет хорошая маскировка, мощное РЭБ, антиланцетное средство", - пояснил Жучок.

Кроме того, несколько изменилась тактика РФ. Враг научился быстро масштабировать правильные идеи, например, оптоволокно. Жучок объяснил, что Украина потеряла инициативу, ее перехватил противник.

"Мы должны объективно оценивать противника. Россия, по непонятным мне причинам, довольно мощно себя показывает на политической арене, и очень трудно диктовать им какие-то правила", - добавил "Ковбой".

"Рубикон" на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, элитное подразделение российской армии "Рубикон" находится под руководством ФСБ и туда направляют значительные средства и лучших специалистов-пилотов БпЛА.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что Украине стоит брать лучшие решения у россиян, поскольку Москва делает это с начала полномасштабной войны.

