Это подразделение работает в первую очередь по украинской логистике.

Элитное подразделение российской армии "Рубикон" находится под руководством ФСБ и туда направляют значительные средства и лучших специалистов-пилотов БпЛА. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Сейчас уже может начаться масштабирование опыта "Рубикона" на другие подразделения Российской Федерации, что в принципе может иметь плохие последствия. Поскольку "Рубикон", эти специалисты, они бросаются на те направления, которые Российская Федерация для себя считает приоритетными. И там сразу начинаются проблемы с логистикой. Они работают именно по логистике украинской армии", - сказал Попович.

Он добавил, что Украине стоит брать лучшие решения у россиян, поскольку Москва делает это с начала полномасштабной войны.

"Враг учится у нас, мы должны тоже чему-то учиться у врага. Они увидели, как мы используем дроны. Они этот опыт масштабировали, они сделали что-то лучше. Ну, мы должны тоже взять это на вооружение и сделать еще что-то лучше. Война в том заключается, что противоборствующие стороны друг у друга учатся и внедряют новые решения. В этом нет ничего постыдного, если мы будем что-то брать у врага и улучшать этот опыт, делать что-то более усовершенствованное", - отметил эксперт.

Дроны в войне: важные новости

Ранее в Forbes проанализировали успехи Сил обороны Украины на Добропольском направлении и указали на слабые места РФ. В частности журналисты отмечают, что за последний год успехи РФ на фронте были минимальными. И одной из причин этому является то, что Украина значительно увеличила темпы производства FPV-дронов и оптоволоконных беспилотников с новыми технологиями.

В то же время The Economist пишет, что война в Украинепоказала беспомощность американских передовых технологий на фронте. В частности большие надежды США на барражирующие боеприпасы Switchblade, которые не так давно считались передовым оружием, быстро развеялись после передачи их Украине. Поскольку эти БпЛА являются слишком дорогими, имеют проблемы из-за российских РЭБ и наносят малый урон при попадании.

