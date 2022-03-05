Безопасно выехать из Сум, Ахтырки, Тростянца и Лебединая пока невозможно.

Российские военные грабят и иногда расстреливают машины украинских мирных людей, которые выезжают из Сум.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, добавив соответствующее видео.

"На видео-трасса Киев-Сумы, неподалеку от Сум, в направлении столицы 5 марта", - отметил чиновник.

Он также сообщил, что безопасно выехать из Сум, Ахтырки, Тростянца и Лебединая пока невозможно.

На видео видно, как вдоль дороги стоят легковые автомобили и микроавтобусы с раскрытыми багажниками и дверцами, а вокруг разбросаны разные вещи и одежда. Людей рядом нигде нет.

Автор видео отмечает, что во всех транспортных средствах порезаны или прострелены колеса.

По информации местных жителей, происшествие случилось в с. Сула Сумского района, когда колонна российской техники остановилась и оккупанты начали резать шины в двигавшихся из Сум автомобилях, а также заниматься мародерством.

"Двух человек из белого буса взяли в плен. О судьбе других людей пока неизвестно", - рассказали селяне.