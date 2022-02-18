Донецкая железная дорога временно ограничила движение пригородных поездов до станции Фенольная.

Российские наемники обстреляли территорию железнодорожной станции Скотуватая в Донецкой области вопреки достигнутым гарантиям о прекращении огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой железной дороги в Facebook.

Артобстрел оккупанты открыли около 8:00 утра

"Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонто-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в укрытия, что помогло избежать жертв".

В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная.

Эскалация на Донбассе

За сутки, 17 февраля, от действий боевиков на Донбассе пострадали двое украинских военных и по меньшей мере пять гражданских. Штаб ООС зафиксировал более 60 срывов "тишины" оккупантами.

В четверг гибридные силы России открыли артиллерийский огонь по детскому саду в Станице Луганской, когда в нем находились дети. Сообщалось о трех пострадавших.

Кроме того, боевики обстреляли местную школу с учениками и учителями. Обстрелы признали терактом.

По информации корреспондента УНИАН, ситуация 17 февраля одновременно обострилась по всей линии фронта. Местных жителей просили не выходить на улицы.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне обострения на российско-украинской границе, где, по данным разведок, сейчас размещены более 100 тысяч солдат РФ.

Международное сообщество опасается, что Кремль может привлечь эти войска к полномасштабному наступлению под предлогом предыдущей гибридной провокации.

Также ни Украина, ни НАТО не подтверждают ранее анонсированный Москвой якобы отвод войск к местам постоянной дислокации.

Вас также могут заинтересовать новости: