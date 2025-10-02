Разведка сообщает, что там скапливается и живая сила, и средства для наступления.

Российские окупанты пытались открыть новое направление для наступление. Они пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Степовое, Запорожская область. Однако ничего у них не получилось и они потерпели неудачу, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Уже сегодня под утро противник пытался открыть новое направление — начать штурмы в сторону населенного пункта Степовое", — сказал он в комментарии "Укринформ".

По информации разведки, Россия сосредоточила силы и средства около населенного пункта Жеребянки, желая наступать на позиции ВСУ в направлении Лукьяновского.

Видео дня

"В одном из этих боевых столкновений противник попытался даже провести массовый штурм на мотоциклах, использовав шесть единиц техники", — добавил Волошин. Однако украинские защитники отбили этот штурм, ликвидировав оккупантов и уничтожив их технику.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал про ситуацию в районе Покровска. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" заявил, что в ближайшее время крайне маловероятно, что враг может окружить город.

Кроме того, мы рассказывали, что ракеты Tomahawk могут изменить ход войны в Украине. Однако это может и не произойти из-за того, что выпускаются

Вас также могут заинтересовать новости: