Сроки масштабы возможного вторжения РФ в CIT не называют.

Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT), которые мониторят ситуацию с передвижением российских войск, считают, что процесс их переброски к украинской границе завершен, готовится возможное наступление.

Об этом сообщается на сайте CIT.

В организации подчеркнули, что ранее гусеничную технику везли практически всегда на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то сейчас она движется собственным ходом. Это движение нередко фиксируют в считанных километрах от границы с Украиной.

"Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами ТОС, хотя последние и относятся к другому роду войск (РХБЗ) - больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления", - говорится в материале.

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Аналитики также напомнили о фактах, когда российские солдаты были брошены у границы без еды и нормальных бытовых условий.

"Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск по крайней мере в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого", - пишут в CIT.

Также в расследовании говорится, что в пяти километрах от границы был развернут полевой госпиталь, который может быть использован в случае наступления в районе Харьковской области. Кроме того, сейчас также наблюдается переброска военной техники, ранее не задействованной в сосредоточении.

Делать прогнозы относительно даты и масштабов наступательной операции России против Украины в CIT не стали.

Угроза вторжения России в Украину

Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в западных государствах заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

В середине декабря МИД РФ опубликовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ, в частности, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Американская сторона высказалась против того, чтобы закрывать перед Киевом двери в Альянс.

15 февраля 2022 года РФ утверждала, что начала отвод войск от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО такую информацию не подтвердили.

В США и Великобритании при этом утверждают, что российское вторжение в Украину может начаться в ближайшее время.