Жозеп Боррель предлагает называть стягивание Россией войск к границам Украины "российским кризисом".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предлагает называть стягивание Россией войск к границам Украины "российским кризисом".

Об этом глава европейской дипломатии сообщил в Twitter после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

"Рад, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня посетил Совет министров иностранных дел ЕС для обсуждения последних событий в связи с нашей общей европейской безопасности. Это не украинский кризис, а российский кризис, поскольку он был создан Россией", - отметил Боррель.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует то, что в Европейском Союзе начинают правильно говорить о русском кризисе.

"Очень важное изменение в дискуссии я сегодня зафиксировал. Очень много коллег, с которыми мы говорили на заседании Совета министров, - они не говорили об украинском кризисе. Они говорили о кризисе, созданном Россией. Это очень важное изменение в нарративе. Восемь лет мы везде слышим: кризис в Украине, украинский кризис, кризис в и вокруг Украины. На самом деле, сейчас происходит очень важная трансформация, и наконец коллеги начали называть вещи своими именами", - сказал Кулеба.

"Я им сказал, что я очень ценю каждый жест вашей поддержки - и на двустороннем уровне, и на уровне Европейского Союза. Но сейчас крайне важно называть вещи своими именами. Четко указывать: кто что делает, кто эскалирует, кто убивает. Это Российская Федерация. И, переводя на украинский язык известное наречие, надо называть змею змеей", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, как сообщал УНИАН, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом стало известно, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит безопасности на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников. В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

Ранее CNN, ссылаясь на слова американского чиновника, имеющего сведения от разведки, сообщало, что Российская Федерация сосредоточила на "расстоянии удара от Украины около 75% основных боевых единиц страны.