В проекте документе говорится о сотрудничестве между РФ и США по вопросам безопасности.

Российская Федерация в своих так называемых гарантиях безопасности потребовала от стран Североатлантического альянса отказать Украине во вступлении в НАТО. РФ предложила Альянсу обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности добровольно.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Российской Федерации.

"Российская Федерация и все участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами - членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года", - указано в проекте документа.

При этом Москва предлагает Альянсу обмениваться оценками угроз и вызовов на добровольной основе.

Читайте такжеНАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в НАТО - Столтенберг"Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины", - говорится во второй статье.

Кроме того, РФ требует от НАТО отказаться от всех обязательств по расширению, то есть ликвидировать свои обещания включения в свой состав новых стран, в том числе Украину.

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств", - отмечается в шестой статье соглашения.

Также в Кремле хотят, чтобы члены НАТО отказались от предоставления своего военного континента в ряде регионов, в том числе и Украине.

"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", - говорится в седьмой статье предложений.

Читайте такжеВ НАТО не видят признаков уменьшения военного присутствия России на границе с Украиной - СтолтенбергПомимо этого, Москва предлагает Вашингтону:

не использовать другие страны для подготовки нападения друг на друга;

не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

не готовить военных неядерных стран применять ядерное оружие;

не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое.

Курс Украины в НАТО: справка УНИАН

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО. 16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

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Автор: Анастасия Горбачева