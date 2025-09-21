Российские пилоты подтвердили получение сообщения от итальянских пилотов истребителей F-35, но проигнорировали его и фактически не следовали сигналам.

Российские пилоты истребителей во время нарушения воздушного пространства Эстонии проигнорировали сигналы итальянских истребителей, которые патрулировали небо страны. Об этом заявил агентству Associated Press полковник Антс Кивисельг.

Российские истребители МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии между 9:58 и 10:10 по местному времени в пятницу в районе острова Вайндлоо в Финском заливе Балтийского моря, сообщили эстонские военные,подчеркнув, что нарушение было подтверждено радиолокационными и визуальными данными.

Кивисельг отметил, что ещё "необходимо подтвердить", было ли нарушение границы преднамеренным или нет. В любом случае, по его словам, российские самолёты "должны были знать, что находятся в (эстонском) воздушном пространстве".

При этом, хотя они и подтвердили получение сообщения от итальянских пилотов истребителей F-35, они, по-видимому, проигнорировали его и "фактически не следовали сигналам", что отчасти объясняет их столь долгое нахождение в воздушном пространстве Эстонии, добавил он.

"Почему они этого не сделали, это вопрос к российским пилотам", — сказал Кивисельг.

Российские самолеты вылетели с аэродрома недалеко от Петрозаводска на северо-западе России и направлялись в Калининград, российский анклав на Балтийском море, зажатый между Литвой и Польшей. За ними следили два финских истребителя, после чего их сопровождали два итальянских самолета, которые вылетели с эстонской авиабазы ​​Эмари и последовали за ними в воздушное пространство Эстонии, сообщил Кивисельг.

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, заявил агентству Associated Press, что инцидент является "очень серьёзным нарушением воздушного пространства НАТО". Последний раз воздушное пространство Эстонии нарушалось так долго в 2003 году, добавил он, "как раз перед вступлением Эстонии в НАТО".

19 сентября три российских МИГа вторглись в воздушное пространство Эстонии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая до июля прошлого года возглавляла правительство Эстонии, назвала это событие "чрезвычайно опасной провокацией".

После нарушения воздушного пространства Эстония вызвала российского дипломата и официально начала консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

В то же время Минобороны РФ цинично отрицало нарушение границ самолетами.

