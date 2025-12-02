Некоторые мужчины впервые взялись за оружие в возрасте более 50 лет.

В ВСУ хватает примеров того, как украинцы идут на службу семьями - защищать родину идут родители и дети. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии для "Телеграфа" отметил, что нежелание выполнять обязанность по защите страны не связано с возрастом.

По его словам, мотивация зависит от воспитания, патриотизма и осознания того, кто является врагом и какие последствия может иметь поражение в войне. Он отметил, что среди военных хватает мужчин старше 50 лет, которые не избегали службы, а наоборот - сами пришли в армию. Так же не прячутся и их дети, поэтому, по словам представителя ТЦК, вопрос точно не в возрасте.

Истомин также подтвердил, что случаи, когда отец и сын служат одновременно, совсем не единичны. Он привел несколько историй с Полтавщины, о которых ТЦК уже сообщал на своей официальной странице. В частности, в Хороле 47-летний штаб-сержант Вячеслав Сельвич, который ранее был боевым медиком в 77-й бригаде ДШВ и после ранения перевелся в ТЦК, служит в то время, как его сын воюет в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск. Парень ушел на фронт добровольцем в 22 года и быстро стал командиром взвода.

Еще один пример - семья старшего сержанта Григория Степаненко из Лохвицы. Его сын командует отделением в механизированной бригаде ВСУ, а сам Степаненко вместе с ним пришел в ТЦК 24 февраля 2022 года. Около года они служили вместе, пока их не распределили в разные боевые части. Из-за многочисленных контузий состояние здоровья отца ухудшилось, и ВВК определила, что он может служить только в тыловых подразделениях.

Истомин вспомнил и добровольца Анатолия Небояна из Миргорода, который стал военным в 48 лет в первый день полномасштабной войны. Он рассказал:

"Доброволец Анатолий Небоян из Миргорода стал солдатом ВСУ в 48 лет, в первый день полномасштабной войны, и с тех пор не снимает "пикселя". В составе сводной стрелковой роты ТЦК воевал вместе со 110-й бригадой, позже - с 59-й. Получил многочисленные контузии, обморожения пальцев рук и ног... После лечения и реабилитации его перевели в Миргородский ТЦК и СП. Его сын продолжает воевать".

Еще один случай касается младшего сержанта Виктора Дроздова из Великой Багачки. У него воюют двое сыновей, причем младший специально вернулся в Украину из Польши, где жил последние годы. Кроме сыновей, на фронте находятся также два брата и два зятя Дроздова. Сам он стал в ряды защитников в 50 лет.

Служба в ВСУ

Напомним, военнослужащая бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" рассказала, что, когда женщина пытается попасть на боевую должность, ее не хотят брать. По мнению "Юнги", некоторые люди еще не привыкли к тому, что женщины выполняют в армии те же функции, что и мужчины. По ее словам, есть люди, которые радостно говорят женщинам: "Иди на фронт", но когда пытаешься попасть на боевую должность, то тебя не хотят брать.

