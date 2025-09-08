По мнению некоторых аналитиков, обстрел помещения украинского правительства - это "взвешенный и продуманный элемент" стратегии Путина.

Крупнейшая с начала вторжения российская ракетно-дроновая атака по Украине свидетельствует о нежелании российского диктатора Владимира Путина завершать войну, а вместо этого демонстрирует его готовность к дальнейшей эскалации, пишет The Telegraph.

Издание, в частности, акцентировало внимание на том, что во время последнего обстрела было повреждено здание правительства. Как говорится в статье, причиной поражения могли быть обломки перехваченного беспилотника. Другое возможное объяснение - дрон мог отклониться от курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

По мнению некоторых аналитиков, для России сейчас нелогично бить по зданию правительства, ведь президент США может усомниться в том, что российский диктатор Владимир Путин действительно хочет завершить войну.

Издание напомнило, что после подобного удара по польскому консульству в Киеве президент США принял решение о поставках Украине зенитных ракет, поскольку опасался дальнейшей эскалации.

В материале отмечается, что актуальным остается и вопрос, действительно ли Россия, ударив по помещению Кабмина, хочет допустить ответные удары украинских дронов по своим правительственным зданиям. Ведь не исключено, что Украина может ответить симметрично, если ее политическое и военное руководство посчитает атаку преднамеренной.

"Не думаю, что это случайность. Это скорее сигнал, что Россия имеет преимущество и может продолжать эскалацию", - сказал бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

По его словам, войска Путина часто поднимаются и спускаются по "эскалационной лестнице", и это является своего рода элементом стратегии сдерживания, чтобы уменьшить украинские ответные удары и ослабить решимость Запада, а также продемонстрировать военное превосходство Москвы.

Но, отмечает издание, эскалацией следует считать не только удар по правительственному зданию. Последний авианалет был не только самым массированным с начала войны, но и седьмым с июня случаем применения более 400 дронов одновременно. Эта тактика все более масштабных волн атак истощает и без того ограниченные запасы украинских перехватчиков ПВО.

Кроме того, отмечается в статье, Москва также начала бить по энергетической инфраструктуре, пытаясь парализовать электросеть в холодный сезон.

"Такой подход совпадает с недавней речью Путина, в которой он отверг легитимность Зеленского и заявил о невозможности заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством", - предполагает издание.

В Украине надеются, что это заявление Путина, а также его удары по украинским городам помогут убедить президента США Дональда Трампа, что именно российский диктатор является главной преградой его мирным инициативам.

Удар по зданию Кабмина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, во время массированной атаки 7 сентября впервые было повреждено здание Кабмина. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко. "Крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу. Здания мы восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", - написала она утром в воскресенье.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, удар по Кабмину был показателен. Он подчеркнул: то, что случилось, указывает на то, что у нас "не все в порядке". "Надо серьезно задумываться над системой ПВО, особенно в отношении "Шахедов", и существенно ее менять", - отметил эксперт.

Свириденко в интервью изданию The New York Post рассказала, что в результате удара на двух верхних этажах здания правительства образовалась огромная дыра, возник пожар. Примечательно, что удар пришелся по этажу, где находился кабинет премьер-министра.

