Из-за российского удара погибли четверо гражданских лиц, среди которых мать и ее двухмесячный ребенок.

В ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия дерзко обстреляла Украину, выполнив самую большую атаку с начала войны. Этими действиями страна-агрессор пренебрегла всеми мирными усилиями президента США Дональда Трампа, рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в интервью изданию The New York Post.

Отмечается, что этот смертоносный и разрушительный удар впервые с начала полномасштабной войны включал попадание по центральному правительственному комплексу Украины в Киеве. Всего страна-агрессор выпустила по Украине 810 дронов и приманок, а также 13 ракет.

Свириденко рассказала, что в результате вражеской атаки погибли четверо гражданских лиц, среди которых молодая мать и ее 2-месячный ребенок.

"Этот ребенок еще даже не умел сказать "мама". Для меня это подчеркивает, что для Украины это война за существование, потому что они пытаются убить наше будущее, убивая наших детей, и они пытаются убить наш суверенитет, наши государственные институты", - сказала премьер-министр Украины.

В публикации отмечается, что более 700 российских беспилотников были перехвачены украинскими воздушными силами, как и часть ракет, которые враг также применял. В целом, по официальной информации, от российской атаки пострадали более 30 населенных пунктов по всей стране и получили ранения более 40 человек.

Указывается, что удар по зданию Кабинета министров Украины произошел в воскресенье, 7 сентября, около 06:00 утра. В двух верхних этажах здания образовалась огромная дыра, возник пожар. Примечательно, что удар пришелся по этажу, где находился кабинет Юлии Свириденко.

"Нам понадобилось привлечь три вертолета, чтобы понять, как потушить огонь. Эта атака, самая большая с воздуха с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, была издевательством над недавними попытками Трампа достичь мира", - сказала Свириденко.

Издание отмечает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с ней.

Глава украинского правительства, как указывает издание, заявила, что международное сообщество также должно ввести санкции против российского оборонного производства и "всего, что может дать им возможность продолжать убивать украинцев".

Детали последней атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала, как выглядит здание Кабмина после российской атаки. На фотографии видно, что здание получило значительные разрушения, пожар удалось ликвидировать. Она проинформировала, что, к счастью, никто в результате не пострадал.

Также мы писали, что руководитель Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург рассказала, что после атаки госпитализировали семь человек, в том числе и беременную женщину, которая живет в Святошинском районе. Отмечается, что именно в этот район пришелся самый большой вражеский удар. Гинзбург поделилась, что 24-летняя девушка, которая пострадала, родила недоношенного ребенка, который сейчас находится в реанимационном отделении. Известно, что молодую мать доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы №2 после появления на свет малыша.

