Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные. Об этом он сказал после того, как 5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной, цитирует France24.
"Наша разведка является суверенной... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", - заверил министр.
Остановка разведывательных данных для Украины
Как сообщал УНИАН, США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. По информации Sky News, обмен всеми данными был прекращен 5 марта.
Также сообщалось, что из-за остановки предоставления разведданных Украина перестала получать данные для нацеливания HIMARS. Журналист The Economist Оливер Кэрролл отметил, что Украина не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.