По словам министра обороны Франции, разведка страны имеет собственные возможности.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные. Об этом он сказал после того, как 5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной, цитирует France24.

"Наша разведка является суверенной... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", - заверил министр.

Остановка разведывательных данных для Украины

Как сообщал УНИАН, США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. По информации Sky News, обмен всеми данными был прекращен 5 марта.

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Также сообщалось, что из-за остановки предоставления разведданных Украина перестала получать данные для нацеливания HIMARS. Журналист The Economist Оливер Кэрролл отметил, что Украина не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.

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