До этого в разведке заявляли, что Иран пока воздерживается от передачи России своих баллистических ракет из-за потенциальных последствий.

Военный эксперт Олег Жданов допустил, что Иран мог передать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar по частям.

"Очень даже могут. И существует большая вероятность, что это может быть сделано именно таким образом, - заявил он. - Вполне возможен и такой вариант".

По словам Жданова, ракету действительно можно разобрать:

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"Любая ракета состоит из трех основных частей: головная часть, которая несет на себе заряд; блок управления и автоматики; топливные баки и двигатель. Да, ракету можно расстыковать и потом собрать. Единственный вопрос - возможности сборки ракеты на новой территории. А поставляться она может по частям различными каналами, и это уже будет не ракета, а груз двойного назначения".

Вместе с тем Жданов напомнил, что вне зависимости от того, каким образом ракета попала в Россию и где ее собирали, в случае ее применения у ООН будут все основания наложить санкции как на Иран, так и на РФ.

Fateh-110 и Zolfaghar - почему Иран не спешит передавать России ракеты

Как сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, Иран пока воздерживается от передачи России своих баллистических ракет из-за потенциальных последствий.

Вместе с тем в разведке подтвердили, что такие договоренности между страной-агрессором и Тегераном существуют:

"Над этим (передачей ракет) продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть".

Fateh-110 и Zolfaghar - это оперативно тактические баллистические ракеты малой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.