Украина готовится ко всем вариантам развития событий.

Из-за определенных "факторов" Россия может и не получить иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью полета в 300 и 700 километров.

Как рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, у РФ возникли определенные трудности с получением баллистических ракет. Он не исключил, что на соответствующий переговорный процесс влияют какие-то страны:

"Может быть, есть какие-то "факторы", возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, возможно, какие-то переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террористы не получат эти ракеты".

При этом Игнат заверил, что Украина готовится ко всем вариантам развития событий и угрозам, так как РФ будет продолжать террор и без иранских ракет, накапливая для ударов свои.

Получит ли Россия иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: что сообщалось

Ранее сообщалось, что Иран намерен передать России свои баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля-земля" для войны против Украины и еще больше дронов-камикадзе. Отмечалось, что ракеты уже якобы готовятся на заводах.

Как отмечал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, указанные иранские ракеты будут довольно непростой целью для украинской системы противовоздушной обороны

Fateh-110 и Zolfaghar – это оперативно тактические баллистические ракеты малой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.