В Иране не все так пылают желанием помогать Путину, заметил Юсов.

Иран пока воздерживается от передачи России своих баллистических ракет из-за потенциальных последствий, сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

В то же время в разведке подчеркнули, что такие договоренности между страной-агрессором и Тегераном существуют.

"Над этим (передачей ракет) продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть", - отметил Юсов.

Он добавил, что "в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая чем это для иранского режима может грозить".

Иранское оружие на войне против Украины

В августе Иран уже направил в Россию сотни ударных беспилотников. Но, по словам президента Владимира Зеленского, речь может идти о тысячах БПЛА.

Несколько недель спустя российские силы неоднократно атаковали гражданские цели в Украине с помощью иранских Shahed 136, которые разбивались на высокой скорости и нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

Затем государства ЕС ввели дополнительные санкции против Ирана, который уже подвергся ряду карательных мер.

После трехнедельной паузы по применению иранских БПЛА российские оккупанты снова атаковали "Шахедами" украинские города.

Отдельно отмечалось, что Кремль заказал у Тегерана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. По состоянию на октябрь, иранские оружейники уже готовили заказ. Подтверждений их применения в войне пока нет.

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