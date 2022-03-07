Поиски еще одного человека продолжаются.

В результате атаки на аэропорт "Винница" погибли 9 человек – 5 гражданских и 4 военных.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

"По состоянию на 7:00 7 марта из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" деблокировано 15 человек, из них 9 погибших (5 гражданских, 4 военных)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски еще одного человека под завалами на территории аэропорта продолжаются.

Всего к проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС было привлечено 143 человека личного состава и 23 единицы спецтехники.

Как сообщал УНИАН, 6 марта российские войска обстреляли ракетами аэропорт "Винница".

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