Майор армии РФ заверил, что даже он не знал, куда и зачем их отправляют.

Военнопленный РФ Гречко Юрий Владимирович рассказал СБУ, как оказался в Украине. Майор секретной службы убеждает, что вроде бы не знал, куда и для чего их отправляют.

Об этом он рассказал в видео, опубликованном СБУ.

СБУ: Секретчик знал, куда он едет?

Пленный: Нет.

СБУ: А почему в русской армии секреты от секретчиков?

Пленный: Не могу ответить.

Россиянин рассказал, что служил в армии страны-агрессора несколько лет назад. Недавно подписал новый контракт, чтобы заработать немного денег.

За войну против Украины Россия платит 60 тысяч рублей, что по сегодняшнему курсу - 550 долларов.

Пленный признался, что их подняли в 5 часов 24 февраля. Потом колонна пересекла границу со стороны Беларуси. Мужчина рассказал, что испытывал страх, что может не вернуться к семье. По его словам, убить никого не успел, ведь попал под обстрел почти сразу и стал пленником.

Военный РФ убеждает, что он штабной офицер, а следовательно не намеревался убивать украинцев.

Он отметил, что украинцы хорошо к нему относятся. Россиянин добавил, что ему стыдно, призвал коллег не воевать против Украины, а президента страны-агрессора Путина назвал "никем".

Как сообщал УНИАН, ранее один из российских оккупантов, добровольно сдавшийся в плен, рассказал, что Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.

Вас также могут заинтересовать новости: