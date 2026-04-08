Путин нашел нового ценного союзника, пока Трамп сосредоточился на Иране, - Bloomberg

Россия незаметно укрепляет сотрудничество с военным руководством Мадагаскара, стремясь усилисть свое присутствие в Африке. Как пишет Bloomberg, смена руководства Мадагаскара открыла новые возможности для доступа к стране, обладающей ценными месторождениями металлов и минералов и расположена на маршруте транспортировки нефти.

Так, недавно полковник Михаил Рандрианирина, возглавляющий это островное государство с момента государственного переворота в октябре, поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку боевых вертолетов, грузовиков и риса.

"Это событие произошло за день до начала атаки США и Израиля на Иран и практически не вызвало резонанса за пределами Мадагаскара. Тем не менее, оно также стало еще одним плацдармом для Путина в его стремлении расширить влияние Кремля на континенте и воспользоваться геополитической нестабильностью", - отмечает издание.

Мадагаскар является четвёртым по величине в мире производителем ключевого материала для батарей – кобальта – и уступает только Китаю по объёмам производства графита, также используемого в батареях и для футеровки печей. По данным Геологической службы США, запасы редкоземельных элементов на Мадагаскаре занимают восьмое место в мире.

Кроме того, порт Тоамасина на Мадагаскаре стратегически расположен недалеко от судоходного канала в Индийском океане, рядом с богатым газом Мозамбиком. Через него проходит почти треть мирового объема нефти. Также на северной оконечности острова находится заброшенная военно-морская база Анциранана.

По словам Шона Дати, руководителя отдела анализа рисков в Южной Африке консалтинговой фирмы Control Risks, с учетом того, что президент США Дональд Трамп вовлечен в войну на Ближнем Востоке, углубление связей между Москвой и Мадагаскаром происходит в удачное время.

"Россия не влияла на события вокруг Ирана, но умело использует моменты, когда внимание Запада отвлечено", - сказал Дати.

При этом он отметил, что нынешние перебои в мировом судоходстве только усиливают стратегическое значение Мозамбикского пролива.

По данным украинской разведки, речь идет о передаче спутниковых снимков военных объектов и совместных кибероперациях, которые могли использоваться для подготовки ударов по целям в регионе. Так, российские спутники в марте провели не менее 24 серий наблюдений в 11 странах Ближнего Востока. Было зафиксировано 46 объектов, среди которых военные базы, аэропорты, нефтяные месторождения, объекты США и союзников.

А через несколько дней после таких наблюдений по этим целям наносились удары иранскими ракетами и дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: