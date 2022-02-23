За призванными резервистами сохраняется рабочее место и среднемесячная заработная плата.

С 23 февраля стартует призыв резервистов особого резерва на военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ Facebook.

Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры так и рядовой, сержантский состав.

Максимальный срок службы - 1 год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

Как объясняют в ВС, если во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, то его будут призывать в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность.

За призванными резервистами сохраняется рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Какие действия резервистов?

Согласно Приказу Президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Резервистами оперативного резерва являются военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве и получили определенную военную учетную специальность.

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