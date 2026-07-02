Украина изолирует Крым не просто так: готовится контрнаступление, – Foreign Policy

Российские войска постепенно теряют боеспособность из-за отсутствия поставок боеприпасов и продовольствия.

Украинская кампания по уничтожению российской военной логистики в оккупированном Крыму и на юге последовательно создает условия для будущего украинского контрнаступления на позиции российских войск, лишенных необходимых ресурсов. Об этом пишет журналист Foreign Policy Пол Хокенос.

Автор описывает начавшуюся в апреле кампанию украинских ударов с помощью дронов по маршрутам российской логистики на оккупированных территориях – от охоты на грузовики с топливом на дорогах до уничтожения паромов на Керченской переправе.

В материале говорится, что последствия такой кампании выходят далеко за рамки неудобств для гражданского населения. Украинские удары уже привели к дефициту топлива и боеприпасов на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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"Прекращение Украиной поставок топлива на южный фронт парализует российскую военную логистику и изолирует российские силы", – подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, это затрудняет ротацию войск, эвакуацию раненых и поставки вооружения.

Как отмечает Foreign Policy, ещё в мае Министерство обороны Украины объявило о стратегии "логистического локдауна", призванной превратить Крым в изолированный от материковой России "остров". Министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что цель состоит в том, чтобы отрезать полуостров от российских путей снабжения и уничтожить критическую инфраструктуру, чтобы российская оккупация "постепенно пришла в упадок".

Аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что Украина в настоящее время создает максимально выгодные условия для будущих наступательных действий. "Украина формирует поле боя", – сказал он. По словам эксперта, украинские силы постепенно делают российскую оборону более уязвимой, а само контрнаступление может начаться только после длительного изнурения противника.

Кузан также отметил, что кампания имеет не только военный, но и политический эффект.

"Мы знаем, что в Крыму находятся более крупные контингенты сотрудников ФСБ, вероятно, для борьбы с народным недовольством", – сказал он.

По словам эксперта, Россия также вынуждена перебрасывать на полуостров дополнительные войска и средства противовоздушной обороны для охраны маршрутов снабжения.

По мнению автора публикации, создавая угрозу для Крыма, Украина не только затрудняет снабжение российских войск на всем южном фронте, но и демонстрирует российскому обществу, что оккупация полуострова не обеспечила ту безопасность, которую Кремль обещал после его захвата в 2014 году.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, журналист The Atlantic Саймон Шустер считает, что война против Украины стала идеей-фикс для Владимира Путина, тогда как внутренние проблемы России его почти не интересуют.

Несмотря на дефицит топлива и недовольство общества, Путин в публичных выступлениях сосредотачивается исключительно на боевых действиях. Автор делает вывод, что Кремль готов вести затяжную войну с огромными потерями, несмотря на проблемы внутри страны.

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