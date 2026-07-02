Война в Украине вошла в решающую фазу, и этот момент нужно использовать правильно, - Писториус

Германия должна выделить 12 миллиардов евро в поддержку Украине.

Война в Украине вступила в, возможно, решающую фазу, и этот момент следует использовать союзникам Киева, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. По его словам, Украине нужны деньги, чтобы производить вооружение и иметь возможность защищаться от России. Он считает их общей ответственностью – "не ослаблять усилия в этом направлении".

В частности, речь идет о том, что на саммите НАТО планируется создать фонд поддержки Украины объёмом 40 миллиардов евро, из которых 12 миллиардов должна выделить Германия. Также в интервью Der Spiegel Писториус заявил, что сегодняшний Бундесвер (Вооруженные силы Германии) стал более способным к войне, нежели в 2022 году.

"Конечно, пробелы всё ещё есть. Многое из заказанного пока не на складах. Но сегодня мы находимся в совершенно ином положении, чем три года назад: наш личный состав растёт, мы учимся совершенно иначе, мы строим гораздо больше, чем в прошлые годы, и осваиваем новые возможности – прежде всего дроны, – используя всё то, чему учимся на опыте Украины", - подчеркнул он.

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Ранее УНИАН сообщал, что наступление РФ за год замедлилось в 16 раз. Для сравнения аналитики привели цифры за июнь 2025 года: тогда российская армия захватила 481,25 кв. км, продвигаясь в среднем на 16,04 кв. км ежедневно.

В июне 2026 года российские войска захватили или проникли на территорию Украины площадью около 30,42 квадратных километра. Средний темп их продвижения составлял примерно 1,01 кв. км в день.

Кроме того, мы также рассказывали, что российские потери уже превысили 2 миллиона человек, оккупанты ежемесячно теряют больше людей, чем вербуют.

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