Успешные удары HIMARS по российским складам и командным пунктам оккупантов посеял страх. В информационном пространстве РФ стали бояться провала в войне против Украины.

Об этом сообщает Institute for the Study of War.

Аналитики отмечают, что с российских СМИ назвали появление в Украине установок HIMARS поворотным моментом в войне. Появляются сообщения, что удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и, возможно, необратимое влияние на российское наступление в будущем.

В связи с этим захватчикам приходится прибегать различные тактики укрытия от HIMARS, в том числе маскировку и постоянное изменение местоположения. Данные меры не дают российским оккупантам проводить массированные артиллерийские обстрелы.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

До этого 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В свою очередь депутат Херсонского облсовета и советник главы областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. ВСУ заняли лидирующую позицию и открыто начинают контрнаступательные действия.

