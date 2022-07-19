В региональных пабликах сообщают о "прилетах" в районе моста и детонации боеприпасов

Украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Об этом в Telegram проинформировал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Вместе с тем в региональных пабликах сообщают о "прилетах" в районе моста и детонации боеприпасов.

Очевидцы опубликовали фото и видео попадания украинских ракет. Возле Антоновского моста в результате атаки ВСУ случился пожар, в небо поднялся большой столб дыма.

В росСМИ тоже появилась информация об атаке украинских защитников. Русские оккупанты утверждают, что ВСУ нанесли ракетные удары из РСЗО HIMARS.

Пропагандисты сначала писали, что системы ПВО сбили все ракеты, позже подтвердили прилет одной ракеты, а пять противовоздушная оборона РФ якобы уничтожила.

При этом росСМИ утверждает, что сам мост не пострадал.

В соцсетях появились кадры реального состояния моста после ударов ВСУ.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжил обстрелы востока Украины, нанося ракетные удары по другим украинским регионам.

Русская армия пошла в наступление на Славянском направлении. Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

По мнению экспертов из Института изучения войны, на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

А вот британские разведчики считают, что россияне сталкиваются с нехваткой личного состава и разрываются между наступлением на Донбассе и обороной оккупированной Херсонской области.

В боях ВСУ уничтожили уже 38 550 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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