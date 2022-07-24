ВСУ переходят к контрнаступлению в Херсонской области.

Переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. ВСУ заняли лидирующую позицию и открыто начинают контрнаступательные действия.

Такое заявление сделал депутат Херсонского облсовета и советник главы областной военной администрации Сергей Хлань в эфире Espreso.tv.

"Стратегические шаги, которые были сделаны по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке орков на занятых ими позициях", – отметил он.

По словам Хланя, понимая, что перелом наступил, оккупанты начали в спешке издавать пропагандистские указы, к примеру, о подготовке к проведению "референдума", в частности, об организации избиркомов на местах.

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что как раз вот эти центры избиркомов и станут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", – предупредил Хлань.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

До этого 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

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