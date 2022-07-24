HIMARS - великолепный "выключатель" Российской спеси, подчеркнул советник главы ОП.

Российско-украинская война может закончиться быстрее, если Запад предоставит ВСУ более дальнобойные ракеты к американским РСЗО HIMARS.

Об этом в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что такое вооружение минимизирует количество жертв среди гражданского населения и уменьшит экономическое давление на Европу.

"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100 + километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньше экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – замечательный "выключатель" русской спеси", - высказался Подоляк.

Как писал УНИАН, США пока не готовы к передаче Украине ракет до 300 км до HIMARS, потому что это может спровоцировать Третью мировую войну.

В то же время, как подтвердил глава ОП Андрей Ермак, Украина договорилась с союзниками о передаче 25-30 единиц HIMARS и MLRS.

Сейчас ВСУ для ударов по российским позициям используют ракеты дальностью до 80 км.

Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили намерение передать еще 4 таких системы. Ранее уже сообщалось, что в целом США и союзники обязались передать ВСУ более 20 таких систем.

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