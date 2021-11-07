Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь украинских бойцов.

В штабе операции Объединенных сил показали фото недавно сбитого украинскими военнослужащими беспилотника (БПЛА) оккупантов.

Фотографии опубликованы на Facebook-странице штаба ООС.

"В последнее время далеко не единичны случаи, когда оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывают взрывные устройства на позиции украинских военных. Часто враг подстраивает полет своих БПЛА во время облета линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно осуществлять свои преступные действия", – отметили в штабе.

Там добавили, что далеко не всегда планы оккупантов идут по их сценарию: "Украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы наказать врага, который его нарушил".

Читайте такжеЧто сейчас происходит на фронте и границе с РФ: в Генштабе раскрыли детали"Так случилось и на этот раз. Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, на одну опасную "птицу" в воздухе стало меньше", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, в течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои беспилотники для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из них был сбит украинскими военными.

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Автор: Катерина Шварц