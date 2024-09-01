Есть три пути поставки топлива в Крым, но все они на сегодня нормально не работают, подчеркнул аналитик.

Продолжается война в Украине, и на сегодня пути поставки Россией топлива в оккупированный Крым существенно затруднены.

Об этом сказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий в эфире радио NV, комментируя заявление представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука по поводу того, что разорвана основная логистическая цепь оккупантов для поставки РФ горюче-смазочных материалов во временно оккупированный Крым благодаря уничтожению парома "Конро Трейдер" в российском порту "Кавказ". "Это логично", - сказал Заблоцкий.

По его словам, есть три пути поставки в Крым горюче-смазочных материалов, в частности, недостроенной железной дорогой из Ростова-на-Дону, но она не заходит в Крым. Он сказал, что вторым вариантом является Крымский мост, где очень ограничена его пропускная способность после первого подрыва в 2022 году. "Тогда горели цистерны с дизельным топливом. И якобы целый железнодорожный пролет, но структура металла нарушена, и он уже не выдерживает эшелон с цистернами", - отмечает Заблоцкий.

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Он добавил, что остались паромы, но и здесь проблема у россиян. "Их было три - один повредили, второй утопили, а третий в ремонте, потому что также поврежден", - сказал Заблоцкий. При этом уточнил, что из-за затопления, другой паром не сможет принять поезд с берега на борт, потому что подходы заблокированы утопленным предыдущим паромом. Он напомнил, что в свое время, во время Крымской войны, российский ЧФ был затоплен у входа в Севастопольскую бухту. "Как они (речь идет о россиянах, - УНИАН) считали, чтобы английские и французские корабли не могли туда зайти - а они и собирались туда входить, а россияне утопили свой флот. А теперь мы им помогли. Утопили в нужное время в нужном месте, заблокировав этот терминал", - подчеркнул эксперт.

По его словам, поэтому тезис Плетенчука о разрыве логистической цепи является вполне правильным. По его словам, поднять потопленный паром, в принципе, можно, но это очень опасная операция, потому что туда может "прилететь" еще, поскольку речь идет об открытом пространстве.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, 23 июля 2024 года Силы обороны Украины поразили еще один паром через Керченский пролив. Атака была осуществлена ночью по порту "Кавказ", который находится на российском берегу пролива.

Позже такой удар признал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, атаку осуществили с помощью беспилотников по неназванному паромному судну, где произошел пожар. Кроме того, среди членов его экипажа и сотрудников порта есть жертва, а еще пять человек - получили ранения.

23 августа Военно-морские силы Украины заявили, что они уничтожили российский железнодорожный паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ".

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