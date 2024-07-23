В то же время в Минобороны РФ заявили, что "сорвали попытку" украинской атаки.

Силы обороны Украины поразили еще один паром через Керченский пролив. Сначала об этом стало известно из неофициальных источников. По их данным, атака была осуществлена сегодня, 23 июля, ночью по порту "Кавказ", который находится на российском берегу пролива, пишет Defense Express.

Позже такой удар признал и сам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, атаку осуществили с помощью беспилотников по неназванному паромному судну, где произошел пожар. Кроме того, среди членов его экипажа и сотрудников порта один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

"Кстати из-за этого заявления российский чиновник рискует получить наказание за "дискредитацию вооруженных сил РФ". Потому что официально так называемое минобороны РФ отрапортовало, что сорвало попытку украинской атаки и уничтожило сразу 21 дрон над пока оккупированным Крымом и акваторией Черного моря. Более того, рядом находится Керченский мост, для охраны которого Кремль стянул огромную кучу средств ПВО", - отмечают аналитики. Видео дня

В то же время эксперты отметили, что противник в любом случае подтвердил поражение парома, которые уже второй раз становятся мишенью для украинских атак. Первые удары были зафиксированы в конце мая, тогда были поражены два железнодорожных парома.

"Это были "Конро Трейдер" и "Авангард", единственные два железнодорожных парома, которые работают на переправе через Керченский пролив. Первый получил повреждения борта, второй, как изначально было известно, палубы, хотя на фото был заметен крен судна, что говорило о его частичном затоплении", - подчеркнули аналитики.

В то же время 21 июня в России заявили, что ликвидировали последствия украинского удара по парому "Авангард". Там отметили, что паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть. Поэтому чтобы подготовить его к буксировке на Керченский судоремонтный завод понадобилось три недели.

"Таким образом единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер". В то же время не исключено, что целью удара стал один из пяти автомобильных паромов: большие "Лаврентий", "Панагия", "Мария" и меньшие - "Керченский-2", "Эйск"", - подытожили в Defense Express.

Удары по российским объектам - последние новости

Как писал УНИАН, беспилотники ГУР поразили нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края. Отмечается, что в результате удара произошел пожар.

Также ночью 20 июля на российском военном аэродроме "Миллерово" раздавались взрывы, тогда сообщалось об атаке беспилотников. На спутниковых снимках можно увидеть повреждения здания техническо-эксплуатационной части и склада ГСМ.

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